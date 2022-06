Publikumsrekord i Sverige-seier over Brasil

Det var i dagene før oppgjøret håp om at de ville slå rekorden fra 2019. Den gang tok Sverige imot Tyskland foran 25.882 tilskuere.

Tirsdag så 33.218 Sverige vinne EM-oppkjøringskampen over Brasil. Johanna Rytting Kaneryd, Lina Hurtig og Stina Blackstenius scoret målene for de gule og blå, mens Débora de Oliveira sto for gjestenes scoring.

Brasil tok ledelsen etter 50 minutters spill, og etter 65 minutter utlignet Kaneryd. Deretter sikret Hurtig og Blackstenius hjemmejubel.

Det er den tidligere svenske landslagsstjernen Pia Sundhage som leder Brasil. Hun trente Sverige fra 2012 til 2017.

Sverige får en tøff åpningskamp i EM mot Nederland 9. juli. Sverige er også i gruppe med Sveits og Portugal.

Norge er i gruppe med Nord-Irland, Østerrike og vertsnasjonen England.