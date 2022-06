Ildhusøy lar seg ikke påvirke av lite spilletid: – Har vært et veldig lærerikt år

Fotballprofilen har spilt for den franske storklubben siden 2021.

– Jeg hadde ikke så mye forventninger om så mange ting. Får jeg spille, så får jeg spille. Sitter jeg på benken, så får det være sånn, og så får jeg bare tenke på neste uke. Men det har vært et veldig lærerikt år, og det har jeg satt veldig pris på, sier Ildhusøy til NTB.

20-åringen har kun fått vise seg fram i til sammen 12 minutter de siste 15 kampene for Paris-klubben. Hun har også til gode å score denne sesongen.

Ildhusøy forteller at det har vært et stort skritt opp rent sportslig å komme til den franske hovedstaden, men at hun likevel trives godt i storklubben.

– Nå er jeg 20 år, så jeg merker veldig forskjell på den første uken til den siste uken. Det er jo en av vedens beste spillere der (Marie-Antoinette Katoto journ.anm.), som jeg lærer veldig mye av, og som jeg kan spille med og mot. Så det er egentlig bare perfekt, sier hun.

Ble ikke «starstrucked»

Men den tidligere Vålerenga-spilleren er tydelig på at hun ikke ble «starstrucked» da hun møtte de store stjernene i PSG:

– Jeg er ikke den som blir så «starstrucked». Det er jo folk som man ikke har sett før, men bare på TV. Jeg blir nok mer nysgjerrig.

Ildhusøy gikk fra å være en profil i Vålerenga, hvor hun noterte seg for 11 mål på 84 kamper for Oslo-klubben, til nå å tilbringe mesteparten av tiden på benken i Paris. Det forteller supertalentet at hun var forberedt på før overgangen.

– Jeg er vel ung, så jeg så ikke på det som noen skummel ting. Jeg var obs på at det kom til å bli tøft, og at jeg ikke kom til å spille så mye, og at jeg kanskje ikke kom til å trives. Men nå lærer jeg av det, og så bruker jeg disse årene for å få erfaring som kanskje er tyngre å ta når man er eldre, forteller angrepsspilleren.

Nyter Paris-tilværelsen

Ved siden av fotballen nyter 20-åringen livet i den franske hovedstaden, men Ildhusøy forteller at hun ikke har fått så mye fritid som hun hadde trodd.

– Jeg har jo lyst til å slappe av på fritiden, men det er jo ikke så mange steder å bade på sommeren. Så det blir mye shopping og tråkking i byen, men jeg har ikke fått så mye tid som jeg trodde jeg skulle få. I Oslo tar man T-banen, og så er man der på fem minutter, men det er litt mer kjøring i Paris, sier landslagsprofilen.

Norge møter Danmark til treningskamp i Viborg onsdag.