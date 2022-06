Frenkie de Jong nær overgang til Manchester United

Demed kan det gå mot gjenforening mellom Erik Ten Hag og Frenkie de Jong, etter at det de siste dagene skal ha vært gjennombrudd i forhandlingene mellom Manchester United og Barcelona.

Ten Hag er ny United-manager. Han kommer fra Ajax, der de Jong har en fortid.

Allerede i mai begynte det å florere rykter om at United var interessert i Barcelona-spilleren, men det har siden kommet flere rapporter om at klubbene har ligget et stykke unna hverandre når det gjelder overgangssummen.

Ifølge flere medier, blant dem Sky Sports, kommer de Jong til å koste Manchester-klubben 65 millioner euro, noe som tilsvarer om lag 672 millioner kroner.

En av sommerens store overgangssagaer kan nærme seg slutten, og dersom overgangen blir et faktum, blir de Jong sommerens første signering for nyansatte Ten Hag og Manchester United.