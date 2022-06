Ruud falt én plass på verdensrankingen – tar igjen Djokovic ved neste oppdatering

Tsitsipas’ seier i ATP 250-turneringen i Mallorca i helgen sikret grekeren de nødvendige poengene til å ta igjen Ruud etter at nordmannen tok 5.-plassen fra Tsitsipas tidligere i juni.

Tsitsipas går opp til 5150 poeng på den oppdaterte rankingen med 100 poeng mer enn Ruud.

Både Ruud og Tsitsipas stiller i Wimbledon, som varer de neste to ukene, men i årets tredje Grand Slam deles det ikke ut noen rankingpoeng. Det bestemte ATP-touren etter Wimbledons utestengning av spillere fra Russland og Belarus.

Poengene fra fjorårets Wimbledon forsvinner derimot fra rankingen ved neste oppdatering om to uker. Ruud og Tsitsipas røk ut av første runde i Wimbledon 2021 og vil dermed ikke miste noen poeng på rankingen.

Det vil derimot fjorårets Wimbledon-vinner Novak Djokovic, som vil miste 2000 poeng ved neste oppdatering og ende bak både Ruud og Tsitsipas med 4770 poeng.

Ruud spiller i 1. runde av Wimbledon mandag klokken 12.00. Nordmannen møter den 34 år gamle spanjolen Albert Ramos-Viñolas.

Djokovic enig med ATP

Djokovic var veldig kritisk til Wimbledons avgjørelse om å utestenge russiske og belarusiske spillere og sa seg enig i ATP-tourens avgjørelse om å ikke dele ut rankingpoeng i Wimbledon i år.

– Totalt sett er jeg glad for at spillerne gikk sammen med ATP og viste Grand Slam-turneringene at når det skjer en feil, slik det ble gjort av Wimbledon-arrangøren, så må vi vise at det kommer til å få noen konsekvenser, sa Djokovic ifølge nyhetsbyrået AP i mai.

Wimbledon-arrangør All England Club bestemte i april å utestenge russiske og belarusiske spillere som følge av Russlands invasjon av Ukraina og Belarus' rolle i krigen. Djokovic var en av flere tennisprofiler som slaktet avgjørelsen.

– De har ikke diskutert det med noen fra ATP eller noen spillere – eller, for den saks skyld, russiske eller belarusiske spillere – for å finne ut om det er et felles grunnlag der begge sider kan inngå et kompromiss. Så jeg synes det var feil beslutning. Jeg støtter det ikke i det hele tatt, sa Djokovic.

Jakter Nadal

Selv om Djokovic vil falle ytterligere på ATP-rankingen uten rankingpoeng fra Wimbledon, er det fortsatt masse å spille om i Grand Slam-turneringen for serberen. Rafael Nadal vant Roland-Garros og topper statistikken over mannlige spillere med flest Grand Slam-seire i historien. Nadal har 22 Grand Slam-titler, mens Djokovic og Roger Federer har 20 hver.

Wimbledon blir muligens Djokovics eneste sjanse på Grand Slam-triumf i år. Serberen fikk ikke lov til å stille i årets Australian Open ettersom han nekter å bli vaksinert mot koronaviruset. I Roland-Garros røk han i kvartfinalen mot turneringsvinner Nadal.

Vaksinenekten kan også hindre Djokovic fra å stille i sesongens fjerde og siste Grand Slam, US Open. USA krever vaksinepass for å komme inn i landet.

– Det er ikke så mye jeg kan gjøre lenger. Det er opp til den amerikanske regjeringen å velge om de vil ta inn de uvaksinerte eller ikke. Slik det skjer ut i dag, er jeg ikke velkommen i USA, sa Djokovic til Eurosport søndag.

I Wimbledon stiller Djokovic som favoritt. Han har vunnet turneringen de tre siste gangene den har blitt avholdt i 2018, 2019 og 2021. Wimbledon ble for første gang siden 2. verdenskrig avlyst i 2020 på grunn av koronaviruset.