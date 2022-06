Klaveness om reisenekten: – Kan ikke skylde på noen andre

Klaveness ble nektet ombordstigning på Gardermoen søndag ettermiddag. Årsaken var at dokumentasjon på koronavaksinasjon, pass og visum ikke var registrert i en app slik qatarske myndigheter krever.

Hun avviser rykter om at problemene skyldtes hennes harde linje overfor Qatar og internasjonale fotballtopper i Fifa-systemet.

– Det skjedde en misforståelse i kommunikasjonen mellom NFF og Uefa, og det gjorde at vi i NFF ikke på forhånd fullførte elektronisk innreiseregistrering i et system som er påkrevet. Den manglende registreringen ble oppdaget ved gaten, og da var det for sent til at man fikk rettet det på flyplassen, sier Klaveness til NTB mandag.

– I enden har vi ansvar for å holde oversikt over innreisekravene selv, så vi kan ikke skylde på noen andre her. Vi har ingen grunn til å tro at det ligger noen annen grunn bak at vi ikke fikk gå om bord på flyet.

I en uttalelse understreker også Uefa at flynekten ikke kan lastes qatarske myndigheter.

Klaveness har fått reisen ombooket og flyr etter planen til Doha mandag ettermiddag. Der slutter hun seg til en Uefa-delegasjon for å møte blant annet VM-ledelsen. Den første dagen måtte Norges fotballpresident følge digitalt.

Qatar arrangerer fotball-VM for menn i november og desember.