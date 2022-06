Klaveness går glipp av fysisk møte med migrantarbeidere

Fotballpresidenten ble hindret på Gardermoen på grunn av problemer med dokumenter som skulle vært registrert digitalt.

NTB har fått oversikt over møteaktiviteten i Qatars hovedstad Doha. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skal blant annet møte det qatarske fotballforbundet, VM-komiteen, Fifa og en arbeidsgruppe som jobber for hotell- og servicenæringen.

Senere er det også møte med representanter for migrantarbeidere.

Flere andre nasjoner vil også følge møtene digitalt, opplyste Klaveness til NTB søndag. Hun ønsker likevel å vise tilstedeværelse den siste dagen og reiser til Doha mandag ettermiddag.

– Vi ønsker å vise et stort engasjement. Vi mener Uefa-landene bør vise det, og det er en egenverdi at det er en engasjert Uefa-gruppe inn i dette, ikke bare for Qatar-saken, men generelt. Da må man «walk the talk» selv om det er én dag.

– Det er et stort poeng at landene tar seg bryet med å komme fysisk. Da må vi gjøre det selv òg. Det har vi vært opptatt av i Uefa-gruppen hele veien.