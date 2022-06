Djokovic tok sin Wimbledon-seier nummer 80

Serberen er i gang med å forsvare tittelen for tredje gang på rad og vant kampen 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Med det kunne han juble for sin 80. triumf på gresset i London. Han er alene til å nå den milepælen.

– Nå har vi 80 seirer, la oss gå for 100, sa Djokovic etter kampen.

Han har også 80 triumfer i Roland-Garros, US Open og Australian Open.

Djokovic mistet nylig statusen som verdensener, og skulle han vinne årets Wimbledon vil han ikke tjene noe på rankingen. Turneringen gir ikke poeng som følge av arrangørens nekt av russiske og belarusiske utøvere.

Djokovic har vunnet turneringen seks ganger, der han har gått seirende ut de tre siste årene. Vinner han i år blir han den fjerde til å klare det i Wimbledon. Björn Borg, Pete Sampras og Roger Federer har gjort det før.

Det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz måtte kjempe for seieren over tyske Jan-Lennard Struff. 19-åringen lå under 1-2 i sett, men han kjempet seg tilbake og vant 3-2 med sifrene 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7-3), 6-4.