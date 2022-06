Rune fortsetter krangelen med Ruud

Det skjer etter at dansken raste mot Ruud etter å ha tapt mot nordmannen i kvartfinalen i Roland-Garros. Rune uttalte at Ruud hadde ropt «JAAA» opp i ansiktet på ham da de to var på vei inn i garderoben, en påstand Ruud bestemt har avvist.

– Det er feil, det han påstår. Det er virkelig ikke det som skjedde. En stor løgn, og det er skuffende å bli løyet om, sa den norske tennisstjernen til Discovery.

På spørsmål fra en dansk journalist før storturneringen i England svarer Ruud at han ønsker å rydde opp med det danske talentet.

– Jeg har ikke sett Holger siden kampen i Paris, så jeg har ikke hatt muligheten til å snakke med ham. Han fortalte løgner til mediene, og jeg var ganske tydelig på at det ikke skjedde. Jeg respekterer Holger som en ung, god og fryktløs spiller, sier Ruud og fortsetter:

– Som jeg sa etter kampen, oppfører han seg litt vilt, og det har vi alle sett på TV. Jeg vil ikke si så mye mer, men jeg håper jeg kan snakke med ham her eller i Båstad, så vi kan komme oss videre fra dette.

