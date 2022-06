Ny VIF-spiller in i EM-troppen

MR-undersøkelsen av skaden søndag, viser en strekkskade i leggen. Dette innebærer at Naalsund mister sommerens europamesterskap i England, skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– MR-undersøkelsen viser en strekkskade i leggen, og at akillessenen er intakt. Det er ikke en alvorlig skade, men alvorlig nok til at hun dessverre ikke rekker EM. Rehabiliteringstiden vil trolig være 6-8 uker, sier landslagslege Said Tutunchian.

Vålerenga-spiller Thea Bjelde hentes inn i EM-troppen.

– Akkurat nå er jeg selvfølgelig veldig skuffet. Jeg føler at jeg er i god form og hadde naturligvis gledet meg stort til EM i England. Skader er en kjip del av fotballen, og dessverre var jeg uheldig denne gangen. Jeg skal støtte jentene hjemmefra og ser fram til å komme tilbake, sier Naalsund.

Naalsund kom inn i 83. minutt mot New Zealand. På overtid måtte hun av banen med smerter i leggen. Norge slo New Zealand 2–0 etter mål fra Ada Hegerberg og Guro Bergsvand.

Onsdag er det generalprøve mot Danmark i Viborg før EM sparkes i gang i juli.

