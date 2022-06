Klaveness nektet utreise til Qatar – prøver igjen mandag

Dermed må fotballpresidenten vente et døgn på å komme seg av gårde på sin reise til Qatar sammen med en Uefa-delegasjon. Klaveness’ dokumentasjon på koronavaksinasjon, pass og visum var ikke registrert i en app som qatarske myndigheter krever.

– Det er en statsapp i Qatar som man tydeligvis må godkjennes i. Men Uefa-klientellet i Sveits hadde heller ikke registrert dette, men kom om bord ved å vise dokumentene som skal godkjennes, sier Klaveness til NTB og fortsetter:

– Det handler om vaksinasjonsattest, passnummer og visum, og alt det har vi på plass. Så det er litt firkantet.

Flere andre reisende i Uefa-delegasjonen hadde angivelig samme problem med den nevnte appen, men de kom seg på flyet.

Kaotisk

Det ble svært stressende timer for Klaveness og NFF-delegaten Iselin Shaw da de skjønte at de ikke kom med på flyet som skulle ha lettet fra Gardermoen klokken 15.45 søndag.

– Det er feilregistrering fra Uefa, men det har også vært en kjede av feil, for jeg kom meg helt til gaten før jeg fikk beskjed om det. Og da var det for kort tid igjen. Dette er ingens skyld, men det er likevel frustrerende, sier fotballpresidenten.

Hun må delta på mandagens møteaktivitet i Doha digitalt fra Gardermoen. Deretter vil Klaveness og Shaw fly på samme tidspunkt som de planla å reise søndag.

– Vi bestiller fly på samme tidspunkt i morgen, og så deltar vi digitalt fra et møterom her på Gardermoen. Da får vi deltatt begge dager, så dette er den beste løsningen per nå.

Viktig reise

Klaveness får selskap av representanter for fotballforbundene i blant annet Nederland, Tyskland og England på turen. Målet for Qatar-turen er blant annet å fortsette arbeidet for rettighetene til migrantarbeidere og homofile i landet.

Dette er Klaveness' prioriteringer for reisen:

* Jobbe for arbeidernes trygghet og migrantsenter i landet.

* Kompensasjon for tilfellene der arbeidere har blitt skadd eller omkommet.

* Rettslig trygghet for LHBTQ+-personer i Qatar.

– Like viktig er det å jobbe for at vi får en praksis for å jobbe på denne måten og jobbe for endring i holdningene i de internasjonale strukturene. At vi i Uefa kan samle oss og være tydelig på hva vi vil framover, sa Klaveness til NTB før den planlagte avreisen.

Møter VM-topper

Uefa-delegasjonen skal møte blant andre VM-ledelsen og qatarske myndigheter mandag og tirsdag. Klaveness synes det er viktig å være til stede fysisk selv om reisen ble forsinket med en dag.

– Vi ønsker å vise et stort engasjement, og det er en egenverdi i at man har en dedikert Uefa-gruppe der som tar seg bryet med å komme fysisk, sier hun til NTB.

Klaveness møtte også VM-sjef Hassan Al-Thawadi i London sist helg. Al-Thawadi var ikke blid på den norske fotballpresidenten etter hennes mye omtalte tale på Fifa-kongressen i mars, der hun heftig kritiserte tildelingen av fotball-VM til Qatar.

Etter møtene skal Uefa jobbe for en felles uttalelse om de tre prioriterte jobbene for å bedre forholdene i VM-nasjonen.

