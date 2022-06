Stavhopper Lillefosse seiler opp som medaljehåp i VM

Kun den svenske supermannen Mondo Duplantis (6,02) og amerikanske Christopher Nilsen (6,00) har svingt seg over lista på høyere høyder enn Lillefosse utendørs siden nyttår.

– Det er kult. Det er sykt når du sier det. Jeg tror ikke det går opp for meg, selv når jeg ser det selv, sier bergenseren til NTB.

Lørdag forbedret han sin egen norske rekord med én centimeter til 5,86 meter. 21-åringen forsøkte seg også på 5.90, men klarte ikke det.

Samtidig gikk han seirende ut av en stavkonkurranse som holdt særdeles høyt nivå. Brødrene Sondre og Simen Guttormsen endte begge på 5,66 og er i likhet med Lillefosse klare for VM i amerikanske Eugene i neste måned.

– Jeg tror aldri det har vært så høyt nivå på pallen (i NM) noensinne uansett gren. Kanskje Ingebrigtsen, jeg har ikke lest så mye på statistikken, smiler Lillefosse.

Søvnløs

Under VM i Eugene har norgesmesteren ambisjoner om å bite fra seg, og han er ikke det minste redd for å flagge egne hårete mål. Det siktes mot medalje.

– Mine ambisjoner er å klare det. Jeg skal ikke lyve til dere der. Nå har jeg hoppet 5.85 og 5.86 i de siste stevnene, og de hoppene er kandidater til å holde til medalje. Jeg kommer dit for å jakte, smiler Lillefosse.

Han vil gjerne ha litt press på seg.

– Jeg liker det litt. Folk snakker om at de skal til mesterskap for å lære. Det er det dummeste jeg har hørt. Man skal dit for å levere, sier stavstjernen.

Etter lørdagens rekordhopp og NM-gull boblet 21-åringen over av følelser. Det kan fort borge for en natt med minimalt med søvn, og der han får god tid til å studere den gledelige verdensstatistikken.

– Jeg har problemer med det (å få sove). Det er mye tanker og mye følelser utpå denne banen. Når man er helt på toppen som nå, og jeg leverer som dette, blir det sene netter for min del, smiler Lillefosse.

Kongepokal neste?

Søndag kan han komme til å nå en ny liten milepæl i karrieren. Da kan Fana-gutten nemlig komme til å bli tildelt den høythengende kongepokalen under årets NM. Utfordreren er sleggekaster Eivind Henriksen, som fikk til et kjempekast på 80,17 i Stjørdal lørdag.

Selv vil ikke Lillefosse innkassere noen ting.

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på hva de ser etter i en slik søknad. Å sammenligne to grener synes jeg er vanskelig. Om det blir gutten i slegge som får den, eller om jeg får den. Jeg er litt nøytral, men det hadde vært kult selvfølgelig, sier han.

– Da jeg kom hit, hadde jeg ikke sett for meg at det var en mulighet å vinne kongepokalen, legger 21-åringen til.

– Har du en fin plass å sette kongepokalen hvis du skulle få den?

– Jeg har akkurat kjøpt ny leilighet, så jeg må finne det, smiler gullvinneren.

Neste stopp for Lillefosse blir Diamond League-stevnet i Stockholm kommende torsdag. Der er hele verdenseliten på plass, blant dem svenske Mondo Duplantis.