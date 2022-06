Rulleski: Klæbo og Myhrvold til topps på sprinten i Bø

Klæbo vant finalen suverent foran Håvard Solås Taugbøl, mens italienske Emanuele Becchis sikret tredjeplass. 25-åringen var storfornøyd med å slå rulleskispesialistene.

– Det var tungt. Jeg brukte lang tid å komme i gang, men er godt fornøyd, sa Klæbo til TV 2 etter målgang.

Myhrvold vant prologen med over fem sekunder og viste hele veien at hun var et knepp over de andre konkurrentene. I finalen vant hun med fire tideler på Lotte Udnes Weng. Ane Appelkvist Stenseth ble treer, ni tideler bak vinneren.

– Det er godt å kjenne at farten på oppløpet var god. En veldig god økt, sa Myhrvold til kanalen.

Sprinten i Bø inngår i Telemarksveka, som er den første verdenscuphelga på rulleski i år. Neste renn avholdes i estiske Otepää og Tartu i slutten av august.