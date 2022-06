Politiet: Ingen anbefaling om å avlyse landskampen mellom Norge og New Zealand

Etter skytingen nær London pub i Oslo natt til lørdag, har arrangementer med tilknytning til Oslo Pride blitt avlyst etter anbefalinger fra politiet. Det har ikke blitt anbefalt at kampen mellom Norge og New Zealand på Ullevaal lørdag klokken 17.00 skal bli avlyst.

– Det er flere store arrangement, som Tons of Rock og landskampen. Det kommer ingen anbefalinger om at disse må avlyses. Vi mener at vi skal klare å sikre disse arrangementene på en trygg måte. Vi har iverksatt både synlige og usynlige grep i samfunnet, sa politiinspektør Tore Soldal på pressekonferansen.

Fredag formiddag ble det meldt at det har blitt solgt 15.300 billetter til kampen der Norge håper å slå publikumsrekorden for en kvinnelandskamp i Norge. Rekorden er på 15.762 tilskuere og ble satt mot USA i en oppkjøringskamp til OL i Sydney i 2000.

Norge skal snart delta i fotball-EM. Europamesterskapet varer fra 6.- til 31.- juli.