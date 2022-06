To personer er drept, ti alvorlig skadd og elleve lettere skadd etter skytingen ved to utesteder i Oslo natt til lørdag. I idrettsfamilien ble nyheten mottatt med sorg.

Friidrettspresident Anne Farseth markerte hendelsen i Stjørdal.

«Dagen i dag er en festdag for friidretten i Norge. Det skulle også vært en festdag for markering av kjærligheten og retten til å elske den man vil. Nattens meningsløse ugjerninger i Oslo berører oss alle sterkt», sa hun.

«Norsk friidrett og NM-arrangøren i Stjørdal sender våre tanker til ofrene, til etterlatte, pårørende og alle berørte av den grusomme handlingen. Ta vare på hverandre og stå sammen – for mangfoldet, for verdiene våre og for kjærligheten», fortsatte friidrettspresidenten.

Pride-flagget ble lagt inn som et fast element på storskjermen på arenaen Øverlands Minde.