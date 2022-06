Markering på Ullevaal: - De føler at de spiller for noe større

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Opptakten til privatkampen mellom Norge og New Zealand ble spesiell for spillerne og Norges Fotballforbund. Skulle kampen spilles? Etter konsultasjo med politiet Svaret var raskt ja. Selv om pride-toget i Oslo ble avlyst, så ikke politiet noen sikkerhetsrisiko rundt det som kunne bli kvinnefotballens best besøkte kamp i Norge.

Med Pride-flagg

Den ferske fotballpresidenten Lise Klaveness var kledd med et stort Pride-flagg over brystet. Hun pekte på fotballen som den samlende arenaen den er.

– Spillerne ville spille denne kampen. De føler at de spiller for noe større, sa Lise Klaveness til NRK like før avspark.

Etter skytetragedien i Oslo natt til lørdag hadde flere av spillerne markert sin støtte for alle som er rammet av drapsmannens gjerninger. Dagen som skulle bli en festlig markering for likeverd, ble brutalt ødelagt.

Budskap i stedet for reklame

Også på Ullevaal stadion var det lagt opp til Pride-markering, men det ble i stedet et minutts stillhet for ofrene.

Spillerne til Norge og New Zealand blandet seg og sto hånd i hånd i midtsirkelen før de danske dommerne skulle blåse i gang kampen. Reklamebannerne var byttet ut med budskapet: “Fotball for alle. Vær den du er, elsk hvem du vil.”

På tribunene satt et sted mellom 10 og 15.000 tilskuere, blant dem veldig mange unge jenter som skulle se sine store forbilder.

– Fotballen er en samlingsarena. Det er trygt å være her, sier Lise Klaveness.

Kampen mot New Zealand var Norges siste treningskamp på norsk jord før EM-sluttspillet for kvinner i England i neste måned. Kampen pågår og Norge leder 1-0 etter scoring av Ada Hegerberg.

