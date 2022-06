Henriksen vant slegge i NM med mesterskapsrekord

Kjempekastet knuste også hans egen mesterskapsrekord, som før årets NM var på 76,86. Den ble satt i Haugesund i 2019.

Henriksen tok et sensasjonelt OL-sølv i Tokyo i fjor sommer, der han slo sin egen norske rekord tre ganger på veien mot medaljen. Den norske rekorden lyder på 81,58.

Med kastet på over 80 meter i Stjørdal lørdag er Henriksen aktuell for å få kongepokalen under årets NM. Den deles ut til utøveren med det resultatet som står seg best internasjonalt.

Henriksen har ikke tidligere vunnet kongepokalen.

Kun fire sleggekastere har nå kastet lenger enn den norske veteranen så langt denne sesongen. Verdensstatistikken toppes av den polske OL-gullvinneren Wojciech Nowicki, som matchet Henriksens karrierebeste med 81,58 i august.

Russiske Valerij Pronkin (81,12), polske Pawel Fajdek (80,56) og franske Quentin Bigot (80,55) har også fått slegga til å fly lenger enn Henriksens NM-kast.

Nordmannen hadde 78,23 som årsbeste før NM.