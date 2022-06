Hattrick og håndgemeng da Rosenborg slo Kristiansund

26-åringen noterte sin første før fem minutter var spilt. Amidou Diop utlignet for gjestene mot spillets gang etter 20 minutter, før Sæter igjen sendte hjemmelaget i føringen etter 37 minutter. I andre omgang punkterte han kampen to minutter ut.

Rosenborg ligger på 4.-plass på tabellen med dagens seier, ti poeng bak tabelltopp Lillestrøm.

Ingen av lørdagens lag har hatt en god start på sesongen. KBK er tabelljumbo og har fortsatt til gode å hente en trepoenger i år. Rosenborg har spilt ujevnt i Eliteserien og var nær ved å ryke mot Levanger i cupen i midtuka.

RBKs store helt ble da Chelsea-utlånte Bryan Fiabema, som gjorde sitt første mål for trønderne med 2-1 på overtid. 19-åringen ble dermed belønnet med spissplass sammen med Sæter mot KBK.

– Beskjeden gutt

Og spissmakkeren brukte ikke lang tid på å sende hjemmelaget i føringen. Etter RBK-press innledningsvis havnet et innlegg fra Carlo Holse hos Sæter, som dundret ballen i krysset forbi Serigne Mbaye i KBK-buret.

Vertene fortsatte presset, og etter drøye 20 minutter var Holse på ferde igjen. Innlegget fant Fiebema alene foran keeper, men denne gangen lot Mbaye seg ikke overliste. I stedet utlignet gjestene sekunder senere.

En pasningsfeil fra Pavle Vagic ble plukket opp av Liridon Kalludra, som stormet mot RBK-målet før han spilte videre til Diop. Skuddet fra senegaleseren var utakbart for sisteskanse André Hansen.

Men ti minutter før hvilen dukket RBKs nye målsnik Sæter opp på ny. 26-åringen headet et utspill fra Hansen over KBK-kaptein Aliou Coly og dundret ballen i mål til 2-1.

– Jeg er en allrounder, så det kommer an på smaken til den som rangerer. Begge er fine, sa Sæter, og beskrev seg selv som en «beskjeden gutt» da han ble spurt om målene i pausepraten.

Hattrick og håndgemeng

Men Sæter var ikke ferdig i rampelyset på Lerkendal, for to minutter ut i andre omgang fullførte han hattricket sitt etter klabb og babb i KBK-feltet. 26-åringen var ikke beskjeden da ha sklifeiret foran et ekstatisk «Kjernen»-publikum.

RBK-spissen markerte seg ikke bare foran mål. Etter timen spilt fikk han også det gule kortet etter at han rev KBK-stopper Max Williamsen i bakken etter kraftig håndgemeng.

De neste minuttene roet kampen seg ned, mens gjestene kom mer inn i kampen. Samtidig jaktet Fiebema sitt første RBK-mål i Eliteserien. Det var likevel Sæter som var nærmest 4-1, da han bøyde ballen i tverrliggeren fra om lag 20 meter ti minutter før full tid.

RBK og Sæter kunne dermed nyte trampeklapp fra et storfornøyd hjemmepublikummet de siste minuttene, etter 1-3-tap for Lillestrøm i forrige serierunde og nesten-exit i cupen i midtuka.

Trønderne møter Viking borte i neste runde, mens Kristiansund reiser til Lillestrøm.

Eliteserien menn lørdag, 11. runde:

Rosenborg – Kristiansund 3-1 (2-1)

Lerkendal stadion: 11.843 tilskuere.

Mål: 1-0 Ole Sæter (3), 1-1 Amidou Diop (18), 2-1 Sæter (36), 3-1 Sæter (46).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Ole Sæter, Olaus Skarsem, Rosenborg, Amin Askar, Serigne Mor Mbaye, Max Normann Williamsen, Snorre Strand Nilsen, Kristiansund.

Rosenborg (3-2-3-2): André Hansen – Pavle Vagic (Marius Sivertsen Broholm fra 45.), Markus Henriksen, Sam Rogers – Erlend Dahl Reitan, Adrian Pereira – Olaus Skarsem, Victor Jensen (Vebjørn Hoff fra 28.), Carlo Holse – Ole Sæter (Renzo Giampaoli fra 90.), Bryan Fiabema (Pawel Chrupalla fra 74.).

Kristiansund (4-2-3-1): Serigne Mor Mbaye – Snorre Strand Nilsen (Jesper Isaksen fra 75.), Aliou Coly, Max Normann Williamsen, Christoffer Aasbak – Andreas Hopmark (Sebastian Jarl fra 45.), Sander Kartum (David Agbo fra 66.) – Amin Askar (Agon Mucolli fra 66.), Amidou Diop, Liridon Kalludra – Bendik Bye (Torgil Gjertsen fra 75.).

Øvrig kamp lørdag: Haugesund – Viking 4-2.

Spilles søndag: Bodø/Glimt – Aalesund, HamKam – Sarpsborg, Sandefjord – Tromsø, Strømsgodset – Lillestrøm, Vålerenga – Odd. Utsatt: Molde – Jerv.