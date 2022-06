Fotball-Norge i sorg etter skytehendelsen i Oslo: – Usigelig trist

To personer er drept, ti alvorlig skadd og elleve lettere skadd etter skytingen ved homsepuben London.

En av dem som uttrykker sorg er landslagsstjernen Caroline Graham Hansen.

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet, skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet, skriver Graham Hansen på Twitter.

Hun skal spille landskamp for Norge mot New Zealand lørdag klokken 17.00. Der vil det være markeringer til støtte for Pride og et øyeblikks stillhet.

Fotballpresident Lisa Klaveness uttrykker også sorg på Twitter.

– Jeg er usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelige i natt, de som gikk fra fest til å måtte flykte for livet i Oslo sentrum, de som nå må våke over sine kjære på sykehus og alle i LHBTI-miljøet som i dag kjenner på frykt og uro. Vi må stå sammen, skriver Klaveness.

Norske storklubber som Rosenborg, Vålerenga og Brann reagerer også på skytehendelsen.

