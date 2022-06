Stuan raser mot IOC etter OL-nei til kombinert: – Det er håpløst

Det ble klart fredag kveld da styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) presenterte sine anbefalinger.

Herreløperne får delta, men fortsatt er kvinnene ute.

– Det er håpløst. Likestillingen er tydeligvis ikke på agendaen hos IOC. De har sikkert noen grunner, men jeg synes dette bare er trist, spesielt for jentene, sier Ivar Stuan til NTB.

– Jeg har veldig lite tiltro til IOC. Det kan jeg si rett ut. Man får ikke gjort så mye med IOC, så vi må bare fortsette å jobbe knallhardt for å utvikle idretten og få det på OL-programmet, sier han.

Herrene også i fare

Den siste tiden har det hersket frykt for at kombinert skal strykes helt som OL-gren i kjølvannet av debatten om kjønnsbalanse i idretten. IOC-medlem Karl Stoss, leder for IOCs jobb med OL-programmet, la til at deltakelse for begge kjønn står i fare i 2030.

– Det avhenger av en positiv utvikling, spesielt med tanke på publikumsdeltakelse, sa Stoss.

Norges kombinertstjerne på kvinnesiden Gyda Westvold Hansen er skuffet over utelukkelsen.

– Den første reaksjonen er at det er en trist avgjørelse for oss kombinertjentene og kombinert som sport, sier Westvold Hansen til TV 2.

– Sykt

Under pressekonferansen ble kommende vinter-OL presentert som de lekene med best kjønnsbalanse med 47 prosent kvinner. Kombinert er eneste sporten som ikke vil ha deltakelse fra begge kjønn i Italia.

– Det er sykt, sier Stuan.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få dette til å bli likestilt, sier sportssjefen.

Kombinert er en av få grener som har vært med i vinter-OL helt siden starten i 1924. Med 15 gull, 12 sølv og 8 bronsemedaljer er Norge tidenes beste OL-nasjon i idretten.

Vinter-OL i 2026 arrangeres i Milano og Cortina d’Ampezzo.