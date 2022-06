Tyskland: Transpersoner kan velge hvilket lag de vil spille på

Ifølge en uttalelse fra det tyske fotballforbundet (DBF) gjelder dette for alle nivåer av breddefotball og blant ungdom for alle som ikke oppgir en klar kjønnsidentitet.

Dette gjelder også for transpersoner, som får muligheten til å bytte fra et kjønnsbestemt lag til et annet fra en gitt dato.

De nasjonale reglene kommer etter at Berlin i 2019 innførte valgfrihet, noe forbundet mener ikke har påvirket konkurranseforholdene på en negativ måte.

Det internasjonale fotballforbundet Fifa sa tidligere i uken at forbundet vil gjennomgå sine egne kjønnsregler etter at svømmeforbundet vedtok forbud mot at personer som gikk gjennom puberteten som gutter, kan delta i kvinneklassen.