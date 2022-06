Sundby blir langrennsekspert i Viaplay

– Jeg håper jeg kan bruke mye av min kunnskap og mine erfaringer for å gi seerne en bedre forståelse og dypere innsikt i hva som faktisk foregår i løpet av en hektisk konkurransedag eller helg, sier Sundby i en pressemelding.

Sundby går inn på laget med blant andre Marthe Kristoffersen, Vidar Løfshus, Niklas Dyrhaug og Åge Skinstad.

– Det vil også være en ambisjon å kunne sette søkelys på interessante momenter og situasjoner som ikke nødvendigvis kommer så godt fram umiddelbart. Det er heller ikke utenkelig at jeg vil stille et kritisk spørsmål eller to. Dette blir gøy, sier han.

Sundby fungerte som ekspert under vinterens OL for Discovery. 37-åringen har blant annet to OL-gull, to OL-sølv og fire VM-gull på CV-en.

Viaplay har rettighetene til de fleste verdenscuprennene i vintersport og skal sammen med NRK sende fra VM på ski i Slovenia i 2023.