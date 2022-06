Her er programmet for Tour de France 2022

Årets første julidag starter verdens beste syklister ferden mot Champs-Elysées i Paris. Det er bekreftet at norske Andreas Leknessund skal sykle for laget Team DSM, og flere nordmenn er aktuelle for startplass, blant annet Alexander Kristoff, Edvald Boasson-Hagen, Vegard Stake Laengen, og Amund Grøndahl Jansen.

Her er full oversikt over etappene:

Fredag 1. juli: København – København (1. etappe)

Fra 16.00 til 19.00

Sendes på TV2 fra 15.30

13.2 kilometer

Lørdag 2. juli: Roskilde – Nyborg (2. etappe)

Fra 12.15 til 16.59

Sendes på TV2 fra 12.00

202.5 kilometer

Søndag 3. juli: Vejle – Sønderborg (3. etappe)

Fra 13.05 til 17.12

Sendes på TV2 fra 12.55

182 kilometer

Mandag 4. juli: Hviledag

Tirsdag 5. juli: Dunkerque – Calaus (4. etappe)

Fra 13.15 til 17.14

Sendes på TV2 fra 13.00

171.5 kilometer

Onsdag 6. juli: Lille – Arenberg (5. etappe)

Fra 13.35 til 17.16

Sendes på TV2 fra 13.20

153.7 km

Torsdag 07. juli: Binche – Longwy (6. etappe)

Fra 12.05 til 17.15

Sendes på TV2 fra 11.50

219.9 kilometer

Fredag 08. juli: Tomblaine – La Super Planche Des Belles Filles (7. etappe)

Fra 13.05 til 17.17

Sendes på TV2 fra 12.55

Lengde: 176.3 kilometer

Lørdag 09. juli: Dole – Lausanne (8. etappe)

Fra 13.05 til 17.28

Sendes på TV2 fra 12.55

Lengde: 12.55 kilometer

Søndag 10. juli: Aigle – Châtel Les Portes du Soleil (9. etappe)

Fra 12.30 til 17.28

Sendes på TV2 fra 12.00

Lengde: 192.9 kilometer

Mandag 11. juli: Hviledag

Tirsdag 12. juli: Morzine Les Portes du Soleil – Megève (10. etappe)

Fra 13.30 til 16.57

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 148.1 kilometer

Onsdag 13. juli: Albertville – Col du Granon Serre Chevalier (11. etappe)

Fra 12.15 til 16.40

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 151.7 kilometer

Torsdag 14. juli: Briançon – Alpe d’Huez (12. etappe)

Fra 13.05 til 17.55

Sendes på TV2 fra 12.30

Lengde: 165.1 kilometer

Fredag 15. juli: Le Bourg D’Oisans – Saint-Étienne (13. etappe)

Fra 13.05 til 17.26

Sendes på TV2 fra 12.30

Lengde: 192.6 kilometer

Lørdag 16. juli: Saint-Étienne – Mende (14. etappe)

Fra 12.15 til 17.05

Sendes på TV2 fra 12.00

Lengde: 192.5 kilometer

Søndag 17. juli: Rodez – Carcassonne (15. etappe)

13.05 til 17.39

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 202.5 kilometer

Mandag 18. juli: Hviledag

Tirsdag 19. juli: Carcassonne – Foix (16. etappe)

Fra 12.30 til 16.58

Sendes på TV2 fra 12.00

Lengde: 178.5 kilometer

Onsdag 20. juli: Saint-Gaudens – Peyragudes (17. etappe)

Fra 13.15 til 16.50

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 129.7 kilometer

Torsdag 21. juli: Lourdes – Hautacam (18. etappe)

Fra 13.30 til 17.25

Sendes på TV2 fra 12.00

Lengde: 143.2 kilometer

Fredag 22. juli: Castelnau-Magnoac – Cahors (19. etappe)

Fra 13.05 til 17.16

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 188.3 kilometer

Lørdag 23 juli: Lacapelle-Marival – Rocamadour (20. etappe)

Fra 13.05 til 17.49

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 40.7 kilometer

Søndag: Paris La Défense Arena – Paris Champs-Élysées (21. etappe)

Fra 16.30 til 19.26

Sendes på TV2 fra 13.00

Lengde: 115.6 kilometer

