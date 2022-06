Vieira-kjøpet i boks for Arsenal

Det opplyser Martin Ødegaards engelske klubb på sitt nettsted tirsdag kveld.

Arsenal ble enig med Porto om overgangssummen for Vieira – 35 millioner euro og potensielt 5 millioner til – i forrige uke. Den 170 centimeter høye portugiseren har imponert både for klubblaget og på U21-nivå for hjemlandet.

– Vi er så fornøyde med å ha gjennomført kjøpet av Fabio fra Porto. Han er en spiller med spesielle kvaliteter som er komfortabel med ballen i siste tredel av banen. Vi ser alle fram til å jobbe med ham og nyte hans framtidige bidrag for Arsenal, sier London-klubbens sportsdirektør, Edu.

Vieira får trøye nummer 21 i Arsenal. Det er ikke kjent hvor lang kontrakt han har fått.

Vieira er i likhet med Martin Ødegaard venstrebeint og vil trolig figurere sammen med nordmannen i en offensiv midtbanerolle.