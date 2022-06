Sjögren holder alt åpent i keeperkampen

– Vi har bare hatt en økt med hele troppen. Selvsagt har vi vurdert det de har gjort på klubbnivå, men vi får ta noen økter til, så får vi se hva vi lander på. Vi får også se om den som blir valgt i første kamp står resten av turneringen, eller om vi gjør det på en annen måte, sa Sjögren til NTB etter mandagens trening på Ullevaal.

Cecilie Fiskerstrand var det klare førstevalget inntil hun ødela korsbåndet i mai. Nå står det mellom Guro Pettersen (1 landskamp), Aurora Mikalsen (1) og Sunniva Skoglund (0).

Ikke siden 1993 har en målvakt som heter noe annet enn Bente Nordby eller Ingrid Hjelmseth voktet Norges mål i et EM- eller VM-sluttspill.

Dette er Norges keepere i sluttspill: Bente Nordby 44 kamper (VM 1995, OL 1996, EM 1997, VM 1999, OL 2000, EM 2001, VM 2003, EM 2005, VM 2007), Ingrid Hjelmseth 26 kamper (EM 2009, VM 2011, EM 2013, VM 2015, EM 2017, VM 2019), Reidun Seth 10 kamper (EM og VM 1991, EM 1993), Hege Ludvigsen 8 kamper (prøve-VM 1988, EM 1989), Erika Skarbø 4 kamper (OL 2008), Janne Andreassen 2 kamper (EM 1987). I tillegg kom Skarbø inn i en kamp i 2011 og Silje Vesterbekkmo i en kamp i 2015.

Uansett hva landslagssjefen velger, kommer et nytt navn på lista i år.

Fair fight

– Alle muligheter er åpne i øyeblikket, vi har ikke bestemt oss ennå. Mest fair er det å la keeperne fighte om plassen, sier Sjögren.

Han har tidligere sagt at den som vokter målet i lørdagens oppkjøringskamp mot New Zealand trolig gjør det også i den første EM-kampen.

– Det holder jeg fast ved, det er mest sannsynlig. Vi har to kamper før EM (New Zealand på Ullevaal og Danmark i Viborg). Med tanke på at ingen av de tre har kjempeerfaring, kan det vært fint om den som blir valgt spiller det meste av de to kampene. Samtidig er det ikke helt usannsynlig at vi bytter for å gi andre spilletid også, sier han nå.

Under treningen på Ullevaal mandag ble det spilt kamp ti mot ti (ettersom to spillere manglet). Da voktet Pettersen målet bak førstevalgene, mens Mikalsen og Skoglund byttet på å vokte målet bak reservene. Skoglund sto for spillsekvensens to beste redninger.

Lagene

Fordi Anja Sønstevold (kansellert fly) og Tuva Hansen (lårhøne) manglet, spilte begge lag i 3-4-2-formasjon. Mest sannsynlig ville Hansen vært høyreback hos førstevalgene, Sønstevold venstreback hos reservene.

Førstevalgene: Guro Pettersen – Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad – Amalie Eikeland, Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg.

Reservene: Aurora Mikalsen/Sunniva Skoglund – Synne Skinnes Hansen, Guro Bergsvand, Anna Jøsendal – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Lisa Naalsund, Celin Bizet Ildhusøy – Elisabeth Terland, Sophie Roman Haug.