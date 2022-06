Prøveordning i tennis: Ruud kan få trener-instrukser fra tribunen

Testingen av så kalt «off-court coaching» innføres fra 11. juli og skal dermed brukes i blant andre US Open og ATP-tourfinalen i Torino.

Med dagens regelverk er det ikke tillatt for trenere å «coache» spillerne underveis i settene. ATP har tidligere testet ut både coaching på banen og via hodetelefoner, men dette er ikke blitt videreført.

WTA-touren for kvinner har allerede hatt en prøveordning med tribune-instruksjoner gående en periode. ATP skriver at ordningen skal evalueres på slutten av 2022, og at den kan bli permanent fra og med neste sesong.

Dette er betingelsene som gjelder for trener-ordningen som blir aktuell for blant andre Casper Ruud og trenerpappaen Christian Ruud:

* Trenerne må sitte på turneringens utpekte trenerplasser.

* Coachingen, både verbal og ikke-verbal, skal ikke avbryte spillet eller skape noen form for hindring for motstanderen.

* Verbale instruksjoner er kun tillatt når spilleren er på samme ende av banen som treneren.

* Håndsignaler kan benyttes når som helst.

* Verbal coaching skal kun beste av noen få ord eller korte setninger. Samtaler er ikke tillatt.

* Treneren kan ikke snakke med spilleren mens han forlater banen, uavhengig av grunn.

* Straffer og bøter vil fortsatt gjelde for misbruk av regelverket.

(©NTB)