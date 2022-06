Tidligere Egypt-trener kritiserer Salah: – Han må yte mer for landet sitt

Salah har scoret på bestilling for Liverpool de seneste årene, men for Egypt har ikke vingen fått de resultatene han ønsker. Salah bommet på straffespark i to viktige kamper for landslaget tidligere i år.

Først ble det bom da de tapte for Senegal i finalen av Afrikamesterskapet, før han igjen bommet da de samme lagene skulle gjøre opp om en VM-plass.

Nå får han kritikk av Shehata, som trente Egypt fra 2004 til 2011. Under ham vant laget tre strake Afrikamesterskap i 2006, 2008 og 2010.

– Vi vet at Salah er en av de største stjernene ikke bare i Egypt, men også i verden. Målene han har scoret og prisene han har vunnet gjør ham til en stor stjerne, sier Shehata og legger til:

– Men teknisk sett, og jeg beklager å si det, så har han ikke gjort noe med landslaget. Han burde ha gjort det mye bedre enn han har gjort. Han må yte mer når han spiller for landet sitt.

75-åringen påpeker at han forstår at det er forskjell på stjernegalleriet i Liverpool og det egyptiske landslaget, og han legger til at også trenerne må gjøre en jobb for å få det beste ut av Salah.