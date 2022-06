Lightning slo tilbake i Stanley Cup – vant hjemme mot Avalanche

Etter seieren natt til tirsdag norsk tid, ligger Lightning under 1-2 i best av sju-serien. Den regjerende NHL-mesteren spiller nok en hjemmekamp natt til torsdag norsk tid.

Etter 0-7-tap i Colorado sist så det stygt ut for Lightning i kamp tre da Avalanche tok ledelsen etter åtte minutter, men derfra og ut handlet det meste om hjemmelaget fra Tampa.

Anthony Cirelli og Ondrej Palat sendte laget i føringen innen 1. periode var over og i 2. periode økte ledelsen til 6-2. 3. periode endte målløst. Dermed ble det en forløsende seier for Lightning, som hadde blitt avskrevet av mange etter stortapet i kamp to.

– Folk kan si hva de vil, men vi vet hva vi har i laget vårt. Vi visste at vi ville spille godt foran fansen vår, sa Lightning-kaptein Steven Stamkos etter kampen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Tampa Bay Lightning har vunnet Stanley Cup de to siste sesongene og går for en tredje tittel på rad. Ingen lag i NHL har vunnet tre på rad siden New York Islanders vant fire strake fra 1980 til 1983.