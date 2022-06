Landslagsstjerner skryter av individualisert EM-oppkjøring

– Det var veldig godt med litt fri før EM-oppkjøringen. Det er ikke så ofte man har pause på sommeren når det er mesterskap. Jeg føler at jeg har mye energi å komme med nå, sa Engen til NTB etter sin første trening med EM-troppen på Ullevaal mandag.

Lørdag møter kvinnelandslaget New Zealand på Ullevaal stadion, der det kan bli publikumsrekord for landslaget.

Barcelona-duoen Engen og Caroline Graham Hansen og Lyon-stjernen Ada Hegerberg møtte først da, i likhet med de fleste hjemlige spillerne. Samtidig har de øvrige utenlandsproffene i troppen hatt felles treninger en god stund allerede. Det har de hatt noen ganger i uka, ellers har også de hatt fri.

– Det har vært godt med litt fri. I mitt fotballiv har jeg lært hvor viktig det er å koble av, men for oss englandsfolk som avsluttet sesongen tidlig har det også vært ypperlig å få være her et par dager i uka og trene litt fotball i lag. Det er ikke så mye man mister på kort tid, men det er lurt å holde ting ved like. Fotball er jo en komplisert sport der det ikke bare er å springe rett fram, sier Guro Reiten til NTB.

Smart

Mens Reiten og Chelsea avsluttet sesongen med FA-cupfinaleseier 15. mai, varte Engens klubbsesong to uker lenger. Også den ble avsluttet med cupfinaleseier. Barcelona-spilleren sier at hun synes det er smart av landslagsledelsen å ta hensyn til individuelle behov.

– Noen avsluttet sesongen 8. mai, andre har spilt helt til sist helg. Jeg tror det er veldig viktig at de individualiserer EM-oppkjøringen ut fra behov. Jeg har hatt et individuelt opplegg for å holde på formen, men det var veldig greit å få koble av i stedet for å møte her, sier hun og peker på at friske hoder kan være vel så viktig som friske bein når det blir alvor i England.

– For meg er det viktig å være klar mentalt også, og da kan det være lurt å legge fra seg fotballen noen dager for å være skikkelig «på» når vi starter.

Både Reiten og Engen vant serie og cup med sine lag. Mens Reiten er vel etablert i Chelsea og kom på årets lag i engelsk superliga, måtte Engen slite for spilletid i sin første sesong i Barcelona.

På rett sted

– I en ny klubb går det naturlig opp og ned i starten. Det har vært vanskelig å spille seg inn og forstå systemet ordentlig. Det er jo en egen identitet i spillestilen til Barcelona. Jeg føler at det løsnet mot slutten av sesongen, og jeg spilte en god semifinale og finale i cupen før jeg tok sommerferie. Det ga en god følelse, og jeg føler at jeg er på rett sted, sier Engen.

Fra og med denne uka er hele EM-troppen samlet for å forberede norsk suksess i sluttspillet i England.

– Det er godt å komme i gang og møtes alle sammen. Jeg har vært med på et par mesterskap allerede, men man begynner å føle det litt i magen likevel. Det er litt ekstra som står på spill, men det er sånne muligheter man lever for som fotballspiller, sier Reiten.

– Vi må bruke tiden vi har sammen veldig godt så vi er klare til det starter. Vi har hatt en god start på oppkjøringen. Jeg tror ikke det kunne vært bedre så langt.