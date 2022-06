Ryan Giggs gir seg som Wales-manager

Det opplyser han selv i en uttalelse, som senere ble bekreftet av Det walisiske fotballforbundet (FAW).

– Etter mye overveielse trekker jeg meg fra min stilling som manager for Wales med umiddelbar virkning. Det har vært en ære og et privilegium å lede laget, men det er bare rett at FAW, trenerteamet og spillerne forbereder seg til VM uten spekulasjoner rundt hovedtreneren sin, sier Giggs ifølge Sky Sports.

«Vi ønsker å takke Ryan Giggs for tiden hans som trener og setter pris på avgjørelsen han har tatt. Det er det beste for walisisk fotball», skriver forbundet.

48-åringen har ikke vært å se på sidelinjen under Wales-kamper siden han ble pågrepet i sitt eget hjem i november 2020. Giggs er anklaget for å ha påført sin tidligere kjæreste fysisk skade.

I kjølvannet kom han og FAW til en enighet om at han ikke skulle lede laget.

Avviser anklagene

Det er i alt tatt ut tre tiltalepunkter mot Giggs. I tillegg til voldsepisodene er han anklaget for kontrollerende og påtrengende atferd i perioden desember 2017 til november 2020.

Han skal møte i retten i august.

Giggs har hittil bestridt alle anklager. I en tidligere uttalelse har fotballprofilen gitt uttrykk for at han ser fram til å renvaske seg selv.

Første VM på 64 år

Robert Page har ledet laget siden november og tok tidligere i juni landet til sitt første VM-sluttspill siden 1958.

Nå har Giggs valgt å tre av som trener for laget. Han ble ansatt i januar 2018.

Landslagskaptein Gareth Bale har tidligere uttalt at han tror Page vil bli permanent trener.

– Han har gjort en fantastisk jobb under vanskelige omstendigheter. Alle har et godt forhold til ham, sa Bale om Page.