Ruud stadig på 5.-plass på rankingen – blir trolig tredjeseedet i Wimbledon

Wimbledon starter kommende mandag og vil gå uten både verdensener Daniil Medvedev og verdenstoer Alexander Zverev. Medvedev får ikke delta ettersom Wimbledon nekter russiske utøvere å stille, mens Zverev ble langtidsskadd i semifinalen i Roland-Garros tidligere i juni.

Dermed er det bare Novak Djokovic og Rafael Nadal som ligger an til å bli seedet foran Ruud i Wimbledon. Det er fortsatt ikke helt sikkert at Nadal stiller i Wimbledon, men spanjolen er i London og har uttrykt at han ønsker å delta.

Greske Stefanos Tsitsipas kan ta igjen Ruud når rankingen oppdateres om en uke, men da er oppsettet i Wimbledon allerede trukket. Trekningen skal skje fredag klokken 11 norsk tid.

Vinner Tsitsipas ukens ATP 250-turnering på gresset i Mallorca, vil han ta seg forbi Ruud, men finalen i turneringen spilles først søndag.

Ruud har aldri klart å komme seg videre fra 1. runde i Wimbledon. I fjor ble det tap i første runde mot australske Jordan Thompson. Da var Ruud seedet som nummer 12.