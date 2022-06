Nye regler skal forhindre uønskede eiere i dansk fotball

Flere danske klubber har de seneste årene vært i økonomiske problemer på grunn av sine eiere. Fremad Amager og Jammerbugt FC har begge vært truet av konkurs.

Mandag presenterte divisjonsforeningen, som styrer profesjonell fotball i Danmark, et nytt regelverk som skal sikre at man ikke får inn nye eiere med økonomiske problemer eller som tidligere er dømt.

Slik fungerer reglene

De nye reglene fungerer slik at dersom en ønsker å kjøpe seg inn til «vesentlig innflytelse» i en dansk klubb, kan klubben miste lisensen sin til å drive hvis kjøperen:

* er straffet for økonomisk kriminalitet som hvitvasking eller skatteunndragelse.

* er i konkurskarantene eller har vesentlig og omfattende konkurshistorikk.

* har vesentlig innflytelse i et bettingselskap.

* er registrert som fotballagent eller eier en fotballagentvirksomhet.

* kontrolleres av en nasjonalstat.

* har aktiviteter i land som er rangert høyt på ulike indekser av korrupsjon, hvitvasking av penger eller terrorfinansiering.

En kjøper kan også bli avvist dersom øvrige forhold gir «vesentlig risiko for fotballens og turneringens integritet eller omdømme».

Klubbene med på laget

Ifølge formannen for divisjonsforeningen, Thomas Christensen, har det vært et stort ønske fra de danske klubbene om få på plass regelverket.

– I en verden med stadig flere transaksjoner, mer komplekse pengestrømmer og flere internasjonale investeringer er det avgjørende at vi medvirker til å sikre kvaliteten i transaksjonene og integriteten til turneringen.

– Dette gjør vi ikke minst for å sikre et best mulig grunnlag for nåværende eiere og framtidige investeringer, sier Christensen i en pressemelding fra foreningen.

Divisjonsforeningen kan også kreve et møte med en potensiell eier før et eventuelt kjøp.

Jens Sejer Andersen, international sjef i organisasjonen Play the Game, jobber for åpenhet og demokrati i idretten. Andersen er glad for at de nye reglene har kommet på plass, men mener det burde skjedd for lenge siden.

– Det skulle skjedd for ti år siden. Det er et kjempeproblem i europeisk fotball at man overlater noen av nøkkelaktørene – klubbene – til hvem som helst som har penger, sier Andersen.

(©NTB)