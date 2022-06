NRK skal vise ski-VM i 2023 og 2025

– Vi er strålende fornøyde med at VM i nordiske grener blir å se på NRK neste år og i 2025 på hjemmebane i Trondheim. Vi vet at store mesterskap er viktig for alle vintersportsfans i Norge, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en pressemelding.

NRK vil sende langrenn, hopp og kombinert på sine kanaler, opplyser kanalen selv mandag morgen. Viaplay kjøpte opprinnelig rettighetene til arrangementene tilbake i 2019, men har nå valgt å selge og dele rettighetene med statskanalen.

– Det er en strålende nyhet for norsk skisport og god nyhet for alle som er glad i skisporten. NRK har en unik erfaring når det gjelder å produsere langrenn, kombinert og hopp. Så nå kan norske TV-seere se fram til nye store TV-øyeblikk, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til kanalen.

NRK har i tillegg rettighetene til VM i skiskyting sammen med TV 2 neste vinter.

– Vinteridrett er en del av vår felles kultur, og det er viktig at en allmennkringkaster som NRK får anledning til være tilbyder av slike store mesterskap. Derfor var det både avgjørende og veldig gledelig for oss å få denne avtalen med Viaplay i havn, sier NRKs rettighetssjef Runar Østmo.