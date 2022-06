Tre dødballer ga tre LSK-mål og fortsatt tabelltopp – RBK-spiller kokte over

(Lillestrøm - Rosenborg 3-1). Rosenborg-trener Kjetil Rekdal vraket to spillere før pause etter at Lillestrøm hadde snudd 0-1 til 2-1. Det hindret ikke et 1-3-tap for RBK mot serielederen.