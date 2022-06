Manchester United-topp oppsøkte misfornøyde fans på pub – spanderte drikkevarer

Den oppsiktsvekkende episoden er omtales av en rekke medier, blant dem BBC, og er dokumentert i form av videoer publisert i sosiale medier.

En talsperson for Manchester United bekrefter også søndag at Arnold skal ha oppsøkt den aktuelle puben i eget nabolag. Der befant det seg supportere som hadde planlagt en protest mot eierskapet til Manchester United. Protesten skal ha vært tenkt gjennomført utenfor Arnolds hjem.

– Richard hørte at en gruppe fans hadde samlet seg på en pub nær huset hans, sier klubbtalsmannen.

– Han dro for å møte dem, kjøpte noe å drikke til dem alle, lyttet til deres synspunkter og forklarte hva klubben gjør for å levere suksess på banen, forbedre arenaen og styrke samarbeidet med fansen, fortsetter vedkommende ifølge nyhetsbyrået PA.

Blant temaene som skal ha vært diskutert, er Uniteds jakt på Barcelonas midtbanespiller Frenkie de Jong. I videoer som er publisert fra seansen skal Arnold ha gitt uttrykk for at penger ikke er noen hindring for den mulige overgangen, men at andre ting skaper utfordringer.

Erik ten Hag er ny manager i United. Han skal ha gjort det klart at de Jong står øverst på ønskelisten i sommerens overgangsvindu.

United har en svak sesong bak seg. Klubben endte på sjetteplass i Premier League. Det har ledet til fornyet misnøye med klubbens amerikanske eiere, Glazer-familien.

Richard Arnold avløste Ed Woodward som Old Trafford-klubbens øverste sjef for en tid tilbake.

