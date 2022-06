Formel 1-nestoren tilbake i fremste rekke – varsler angrep i første sving

Alonso sikret seg nest beste startspor med solid fart i lørdagens kvalifisering. Kun Max Verstappen klarte å matche den erfarne spanjolens tider.

Alonso viste allerede på den siste treningen at han hadde farten inne til å matche de beste. I våte forhold fortsatte han på samme måte i kvalifiseringen. Det er første gang på ti år at 40-åringen står i fremste rekke i et VM-løp.

– Det føles fantastisk. Det har vært en utrolig helg for oss så langt, sa en jublende Alonso.

På spørsmål om hvordan han ser for seg å gripe an søndagens løp, lød svaret:

– Vi får se. Jeg tror jeg kommer til å angripe Max i første sving.

Verstappen viste seg sterk og vant kvalifiseringen på tiden 1.21,299. Carlos Sainz ble tredjemann.

Det regnet mye i Montreal lørdag, og det fikk både bilene og førerne merke. De skled mye, og de fleste valgte å kjøre med regndekk under kvalifiseringen. Det er de dekkene med mest mønster.

Helgens runde er den første i Canada siden 2019. Koronapandemien satte en stopper for løpene i 2020 og 2021. Lewis Hamilton gikk sist til topps sist, og er på skuddhold når han starter som nummer fire søndag.

Briten har vunnet VM-runden sju ganger siden 2009.

