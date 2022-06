Fifa-studie: Hatstorm mot spillere under mesterskap

Ifølge Fifa kom det meste fra personer tilknyttet til landet der spillerne selv kom fra. Over 400.000 meldinger i sosiale medier under EM og Afrikamesterskapet har blitt saumfart av kunstig intelligens i studien som nå er presentert.

Det mest kjente eksempelet under EM-sluttspillet var etter finalen mellom England og Italia. Bukayo Saka og Marcus Rashford bommet på hver sin straffe i straffesparkkonkurransen som avgjorde kampen. I etterkant mottok de svært mye hets i sosiale medier.

Av de 400.000 meldingene som ble gått gjennom under EM og Afrikamesterskapet, var 40 prosent av dem homofobiske og 38 prosent inneholdt rasistisk innhold.

Fifa opplyser at de sammen med spillerorganisasjonen FIFPro vil iverksette tiltak mot at slikt skal skje igjen når Qatar-VM venter senere i år. Det skal skje gjennom at nettet skal skannes for ord som kjennetegner hat, og at man skal forsøke å hindre dem fra å nå fram til spillerne.

«Meldingen kommer til å bli sett av den som sender den, men den vil ikke nå så langt fram», skriver Fifa.

