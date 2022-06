Britisk friidrettslegende står fram som homofil

Det er i et intervju med avisen Sunday Mirror at Holmes, som vant OL-gull på både 800 og 1500 meter i Aten i 2004, snakker om hemmeligheten hun først nå deler med offentligheten.

– Jeg trengte å gjøre dette nå, for meg selv. Det var min avgjørelse. Jeg er nervøs for å si det. Jeg føler at jeg kommer til å eksplodere av spenning, sier Holmes til avisen.

– Noen ganger gråter jeg av lettelse. I det øyeblikket dette kommer ut, blir jeg egentlig kvitt den frykten, fortsetter hun.

52-åringen er åpen om at hun har slitt med mentale utfordringer som følge av at hun har holdt egen legning skjult. Hun måtte også hemmeligholde flere forhold til kvinner i perioden hun tjenestegjorde i den britiske marinen.

Fram til 2000 var det ulovlig for homofile, lesbiske og biseksuelle å tjenestegjøre i det britiske forsvaret. Holmes var redd hun kunne bli straffet i etterkant for å ha brutt bestemmelsen.

I intervjuet med Sunday Mirror forteller friidrettslegenden at hun så sent som i 2020 gjorde undersøkelser som forvisset henne om at det ikke forelå noen mulighet for dette.

– Jeg følte at jeg kunne puste igjen. En liten telefon kunne ha forhindret 28 år med uro, sier Holmes.

52-åringen avsluttet idrettskarrieren i 2005. I etterkant ble hun adlet av dronningen.

