Vålerenga tapte mot Rosenborg

Rosenborg tok imot Vålerenga i skikkelig trøndersk ruskevær lørdag. Det sto til fordel for vertene, som tok føringene etter ti minutter med en markkryper i høyre hjørne fra Andreassen fra 20 meter.

Sist møte i serien mellom lagene var jevnt og endte med 1-1 i Oslo, men i Trondheim var RBK klart best. Målscorer Andreassen måtte ut med en skade etter halvtimen spilt.

Inn mot pausen lettet været, og også det utnyttet trønderne best. Magnúsdóttir gjorde 2-0 med et nesten identisk skudd som Andreassen fem minutter før hvilen, denne gangen i motsatt hjørne.

Andre omgang bølget mer fram og tilbake, uten at noen av lagene klarte å feste grepet eller pynte på målprotokollen. Seieren gjorde at RBK gikk forbi Vålerenga på tabellen og ligger to poeng bak Brann med en kamp mer spilt.

Grisetakling

På tampen ble en frustrert Ingibjörg Sigurdardóttir utvist da hun grisetaklet RBK-keeper Rugile Rulyte i knehøyde. Rulyte ble byttet inn ti minutter før slutt da Lene Christensen fikk seg en smell og måtte tas av.

[ Kjempedrama da Ullern mistet seieren på overtid ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Kampfakta

Rosenborg – Vålerenga 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Cesilie Andreassen (9), 2-0 Selma Sól Magnúsdóttir (38).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Rødt kort: Ingibjörg Sigurdardóttir (89), Vålerenga.

Lagene:

Rosenborg (4-2-3-1): Lene Christensen (Rugile Rulyte fra 79.) – Mali Lilleås Næss, Emilie Bragstad, Kristine Leine, Mathilde Harviken – Selma Sól Magnúsdóttir (Kristine Minde fra 67.), Emilie Joramo – Synne Skinnes Hansen (Maria Olsvik fra 80.), Cesilie Andreassen (Synne Brønstad fra 28.), Anna Jøsendal – Sara Kanutte Fornes (Emilie Nautnes fra 66.).

Vålerenga (3-4-1-2): Guro Pettersen – Camilla Huseby, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardóttir – Janni Thomsen, Dejana Stefanovic, Thea Bjelde, Andrine Tomter (Ally Green fra 79.) – Rikke Nygard (Olaug Tvedten fra 59.) – Agnete Nielsen (Stine Brekken fra 78.), Elise Thorsnes.

---