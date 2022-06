Oslo-turnerne Heggemsnes og Røttum tok kongepokalene

Begge tok hver sin NM-tittel i mangekamp hvor også kongepokalene var satt opp.

Maria Tronrud lå an til å vinne foran den siste øvelsen, frittstående, men et par uheldige fall gjorde at lagvenninnen Røttum snek seg inn foran henne. Juliane Amalie Tøssebro fra Laksevåg kom på tredjeplass.

Oslo Turnforening vant lagkonkurransen på kvinnesiden.

Sofus Heggemsnes var heller ikke helt prikkfri, men han slo klubbkompis Jacob Gudim Karlsen med ett poeng i kampen om kongepokalen. Junioren Sebastian Sponevik fra Hoppensprett Turn sikret seg tredjeplassen.

Både Heggemsnes og Sebastian Sponevik skal til EM i München i sommer. Oslo Turnforening stakk av med både 1.- og 2.-plass i lagkonkurransen for menn.

Søndag er det apparatfinaler.

