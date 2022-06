Mol og Sørum klar for finale i sandvolleyball-VM

De øyner å bli det første norske lag til å vinne VM. I sanden i Roma ble det til tider spennende, men det norske mesterlaget viste sin klasse med seier 21-14, 21-18.

I finalen venter en ny brasiliansk duo i Renato/Vitor Felipe. Det blir det tredje møtet med brasiliansk motstand på tre dager.

– Dette er det vi alltid har villet. Å stå her nå er en drøm allerede, sa Mol i et intervju vist på Viaplay.

– Vi var veldig slitne, la Sørum til.

Mol og Sørum er regjerende OL-mestere og har fire strake EM-titler, men VM-gullet mangler fortsatt. Den håper de å innkassere i Italias hovedstad søndag. For tre år siden ble det norsk VM-bronse etter tap i semifinalen.

Tung start

Finaleplassen ble sikret etter godt norsk spill. Etter en trå start kom de etter hvert mer med og kjørte til tider over den brasilianske duoen.

Sørum har slitt med ryggproblemer den siste tiden, men 26-åringen virket pigg i Roma-sanden.

Andre var spesielt god for Brasil i åpningen. Han stoppet flere norske angrep med god blokking. Brasilianerne ledet 5-2 tidlig i det første settet, men det norske maskineriet kom etter hvert i gang. Nordmennene skaffet seg en komfortabel 14-10-ledelse de sikret inn til seier i det første settet.

Jevnt

Det andre settet åpnet bedre enn det første sett med norske øyne. De kom seg opp i ledelsen og holdt den lenge. Godt forsvars- og angrepsspill sikret 7-4-ledelse. Det ble likevel svært jevnt da brasilianerne kjempet seg tilbake til uavgjort.

De to lagene holdt hverandre på ett poengs lengde omtrent hele veien, men da Mol slo et smart slag til 19-17-ledelse, var det ingen vei tilbake for Andre og George.

