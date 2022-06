Bursdagsbarnet Pellegrino senket gamleklubben KBK med måldobbel

KBK og Bodø/Glimt hadde før lørdagens kamp møttes ved åtte anledninger i Eliteserien, uten at nordmøringene har gått fra det med tre poeng. Gultrøyene har vunnet serien to år på rad med bravur, men i år har Kjetil Knutsens menn slitt med formen.

Etter en tam første omgang, ble det skikkelig trykk de siste 45 minuttene. Bodø/Glimt tok føringen sju minutter ut i andre omgang, da et innlegg fra Hugo Vetlesen gikk via leggen til Pellegrino og i mål etter klabb og babb i feltet.

Drøye 20 minutter før slutt gjorde samme mann 2-0 fra skrått hold, godt hjulpet av dårlig keeperspill fra Serigne Mbaye i KBK-målet. Pellegrino, som spilte i KBK fra 2019 til 2020, feiret målene sine nøkternt.

– Selvfølgelig har jeg stor respekt for hele byen, alle menneskene som bor her og den fantastiske klubben. Jeg hadde ikke stått her i dag uten KBK, og det er derfor jeg ikke ønsker å feire, sa matchvinneren til Discovery etter kampen.

Bodø/Glimt ligger nå på 6.-plass på tabellen, åtte poeng bak ener Lillestrøm. Nedturen fortsetter for tabelljumbo KBK, som stadig har til gode å ta tre poeng i år.

Bodø/Glimt møter Aalesund hjemme i neste serierunde, mens KBK skal måle krefter med Rosenborg i Trondheim.

Ingen festfotball

Vetlesen hadde Bodø/Glimts første sjanse etter drøye ti minutter da han ble spilt alene foran mål av Pellegrino. KBKs sisteskanse Mbaye fikk avverget avslutningen.

Gjestene fortsatte å kontrollere spillet mens Kristiansund ble spilt lave. Etter halvtimen spilt var Victor Boniface millimeter fra å gjøre 1-0 til Bodø/Glimt, men headingen ble stanset på streken. Ti minutter var samme mann på fære igjen, men nok en gang var Mbaye med på notene.

Sekunder før pausesignalet ropte hjemmepublikumet på straffe da Bendik Bye havnet i skvis mellom to Glimt-spillere i boksen. Dommer Daniel Higraff vinket spillet videre.

Pellegrino punkterte

I pausepraten etterlyste Kjetil Knutsen mer besluttsomhet og energi av sine menn. Det fikk han, for Glimt-spillerne gikk ut i et forrykende tempo. Etter 52 minutter fikk gjestene scoringen sin, da Pellegrino var sist på ballen med leggen etter at innlegget fra Vetlesen skapte kaos i feltet.

Etter scoringen kom KBK inn i kampen og halvveis i omgangen fikk vertene sin første store sjanse. Liridon Kalludra plukket opp et innlegg fra Snorre Nilsen på ti meter, men en kjemperedning fra Nikita Haikin hindret utligning.

I stedet skulle Pellegrino punktere kampen noen minutter senere da Glimt-kaptein Ulrik Saltnes fant 32-åringen på kanten. Pellegrino avsluttet fra kort og skrått hold og en uheldig Mbaye klarte å slå ballen i eget nett.

Etter 2-0-målet hadde både gultrøyene og vertene god sjanser til å pynte på målprotokollen, men ingen av lagene klarte å omsette de til mål.





