Fredagens direkte TV-sport

09.45: Motorsport, MotoGP. Sachsenring, Tyskland. (Vsport 3)

11.00: Sandvolleyball, menn/kvinner, kvartfinale. Center court. Roma, Italia. Våre olympiske mestere skal ut i sin kvartfinale i kveld. (Vsport +)

12.00: Tennis, ATP 500, kvartfinale. Gressturnering, Halle, Tyskland. Kvartfinaler. (Eurosport N)

13.00: Sykkel, Slovenia rundt: 2. etappe, 174,1 km Ptuj – Rogaska Slatina. (Eurosport 1)

14.00: Motorsport, MotoGP. Sachsenring, Tyskland fortsetter. (Visport 3)

14.00: Tennis, ATP 500, kvartfinale. Gressturnering, Halle, Tyskland, fortsetter. (Eurosport N)

14.30: Hesteveddeløp, Royal Ascot, dag 4. Triple Crown. (Vsport 2)

15.00: Sykkel, Belgia rundt: 2. etappe, 178,9 km Beveren – Knokke-Heist. (Eurosport 1)

16.00: Tennis, ATP 500, dag 5. Gressturnering, London, England. (Eurosport N)

17.00: Golf, US Open for kvinner og menn. Med Viktor Hovland i kanskje en av hovedrollene. Fasit for første runde ble fire birdier og like mange bogeyer. I fjor måtte han gi seg underveis i turneringen å grunn av sand i øynene. (Viasat 4, Vsport Golf))

17.00: Tennis, ATP 500, dag 5. Gressturnering, London, England, fortsetter. (Eurosport N)

18.15: Hestesport, sprangridning. Global champions tour i Stockholm. Lagkonkurranse første runde. (SVT2)

19.00: Dart, World Cup of Darts. Frankfurt, Tyskland. (Vsport 2)

19.00: Sandvolleyball, menn/kvinner, kvartfinale. Center court. Roma, Italia, fortsetter. Alison Cerutti/Gustavo Carvalhães, Brasil – Anders Mol/Christian Sørum, Norge . (Vsport +)

19.55: Motorsport, Formel 1. Første treningsrunde foran Canada Grand Prix. Andre runde treningsrunde klokka 22.55. (Vsport1)

20.00: Baseball, Major League Baseball. Chicago Cubs - Atlanta Braves. (Vsport3)