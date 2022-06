Coe er president i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) og OL-mester på 1500 meter to ganger (1980 og 1984)

– Drømmemilen er noe helt spesielt. For mange år siden, var jeg heldig som fikk vinne den. Jeg kunne ikke være mer glad for at Jakob vant her. Hans løp var høydepunktet, sier Coe i en videosnutt publisert på Twitter.

– For en fantastisk måte å feire 100 år med friidrett på Bislett stadion på.

Ingebrigtsen løp inn på tiden 3.46,46. Det er 14/100 sekund bak europarekorden til Steve Cram fra 1985. Den ble satt på Bislett.

Dersom Ingebrigtsen slipper unna sykdom og skader, vil han starte på VM-1500-meteren i Eugene i juli som storfavoritt. Det ligger også an til at han starter på 5000 meter i mesterskapet.