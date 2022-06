Vlasov imponerte i Sveits rundt – overtok ledertrøya

Vlasov vant spurten blant de fire rytterne som kom sammen til mål i Novazzano etter 190 tøffe kilometer. Han seiret foran Neilson Powless, Jakob Fuglsang og Geraint Thomas.

Andreas Leknessund startet dagen på 4.-plass i sammendraget. Han hang brukbart med og kom i mål som nummer 18 på etappen, men tapte 37 sekunder til tetkvartetten og falt til 10.-plass.

Sammenlagt leder Vlasov foran Fuglsang og Thomas.

– Alle på laget ga alt for denne seieren. Ledertrøya betyr at det blir mer jobb i morgen, sa den russiske Bora-rytteren. Vlasov har tidligere sagt at han er motstander av Russlands invasjon i Ukraina. Torsdag ville han bare snakke om sykling.

– Jeg er i Europa og bruker all min energi på laget. Jeg ser ikke på nyheter og følger ikke sosiale medier, jeg sykler bare, sa han til SRF.

Leknessund er nå 44 sekunder bak lederen, men han har fortsatt poengtrøya i rittet. Han er på 3.-plass i kampen både om klatre- og ungdomstrøya.

Koronautbrudd

Startfeltet ble kraftig redusert allerede før det var syklet en meter torsdag. 17 ryttere uteble fra start, flere av dem som følge av positive koronaprøver. Blant annet gjelder det hele Jumbo-Visma-laget.

Adam Yates fra Ineos er også koronasmittet bare en drøy uke for Tour de France. Det samme er DSM-trioen Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen (begge Danmark) og Cees Bol.

Andre ryttere avbrøt rittet på grunn av skader etter velt eller påkjenningene i heten.

Langt bak

I tillegg til Leknessund deltar tre andre nordmenn i rittet. De satt torsdag i gruppa som nøyde seg med å ta seg til mål innen tidsfristen. Kristian Aasvold, Markus Hoelgaard og Alexander Kristoff var blant de 29 som kom til mål 27.19 minutter etter etappevinneren.

Fredag venter en ny tøff klatreetappe i rittet som varer til søndag.

