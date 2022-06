Sæten sprakk da junioren Østgård vant 1500 meter på Bislett

Sæten gikk nok litt for fort ut. Hun ledet til langt ut på oppløpssiden, men like før mål ble det fullstendig stopp, og både Østgård og nederlandske Marissa Damink tok seg forbi. Jenta fra Dalsbygda kom første gang under 4.10 og vant med tiden 4.09,92.

– Det var artig og et bra løp. Jeg så at hun ble stiv og skjønte at jeg hadde sjansen, sa Østgård til NRK.

– Målet mitt denne sesongen blir NM og junior-VM, sa 18-åringen.

– Oppløpet var ingenting å skryte av. Det stoppet fullstendig, og jeg hadde ikke sjanse til å få fram dybdesteget, forklarte Sæten til NRK.

Hun var også full av beundring for løpet til Østgård.

– Hun er et talent uten like, sa Sæten om vinneren.

