Duplantis om Guttormsen og Lillefosse: – Ingen grense for hvor langt de kan nå

– De har en fin situasjon. De har respekt for hverandre, og jeg vet ikke om noen som ønsker å slå hverandre mer enn de to, sa Duplantis under onsdagens pressekonferanse foran Bislett Games.

Guttormsen og Lillefosse har fått en drømmestart på karrieren. Guttormsen ble i mars amerikansk universitetsmester og har tatt seg over 5,82 meter.

Prestasjonen var norsk rekord en liten stund før Lillefosse forbedret den med én centimeter.

APTOPIX Serbia World Athletics Indoor Championships Armand Duplantis jubler etter å ha klart 6.20 i VM innendørs i Beograd i mars. (Petr David Josek/AP)

– De pusher hverandre og hjelper hverandre til å ta det neste steget. Jeg liker situasjonen deres. Det er ingen grense for hvor langt de kan nå, sa Duplantis.

De to unge talentene kjenner hverandre fra barndommen og er gode kamerater, til tross for at også er rivaler.

– Jeg og Sondre har alltid konkurrert mot hverandre, og jeg tror det er grunnen til at vi er på dette nivået. Jeg tror begge kan klare å hoppe høyere enn vi har gjort til nå, sa Lillefosse.

Under pressekonferansen ble de to unggutta spurt om de har troen på å komme seg over seks meter.

– Jeg tror begge er kapable til å gjøre det en dag. Men vi tar en centimeter om gangen, sa Lillefosse.

Det er Guttormsen enig i:

– Jeg tror begge kan klare det, men vi må bli mer stabile. Når man begynner å finne ut av ting, kan ting skje fort.