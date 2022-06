Ruud stresser ikke etter gress-fiaskoen: – Ikke ekstremt overrasket

– Jeg hadde selvfølgelig håpet å vinne, men jeg er egentlig ikke sånn ekstremt overrasket. Hvis man ser på forberedelsene til turneringen, har det ikke vært helt som man vanligvis gjør, sier Ruud til Eurosport.

Ruud tapte i strake sett mot Ryan Peniston, rangert som 180 i verden og som spilte sin første ATP-turnering. På forhånd hadde Ruud én trening på gress.

– Det valget gjorde jeg for å få et par ekstra dager i Norge. Etter en lang grussesong er hvile også viktig. Det er ikke så mye hvile du får i denne idretten her. Det er nye turneringer hele tiden, så nå skal jeg prøve å få noen gode treninger på gresset og lade opp til Wimbledon.

Ruud kom til turneringen med en enorm rekke kamper på grusen i Roland-Garros som endte med finaletap for Rafael Nadal.

Grand Slam-turneringen i London på gress starter i slutten av juni. Der blir det ikke delt ut rankingpoeng. Det har tennistourene ATP (menn) og WTA (kvinner) avgjort som svar på at den britiske arrangøren nektet russere og belarusere å delta.