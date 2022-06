Premier League-satsingen: Viaplay lover stjerner på åpen kanal

Onsdag ble planene for sesongen presentert under en seanse i Oslo. Torsdag slippes spilleprogrammet for de 20 lagene i den engelske eliteserien.

– Jeg føler at vi har kontroll. Viaplay har stor erfaring med fotball. Jeg opplevde det som mer krevende da vi overtok mye vintersport. Vi skal være mye til stede i England og ta pulsen på det som skjer der, sier Viaplays norske sportssjef Kristian Oma til NTB.

Han fortalte også om hvordan PL-produktet skal serveres til de norske kundene.

Kanalen V4 bytter navn til TV3+. På denne kanalen vil det som hovedregel bli sendt én kamp åpent per PL-runde med et av «big six»-lagene. Dette dreier seg om Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City og Tottenham.

24 timer i døgnet

Hovedkanalen blir V Sport Premier League.

– Der vil det være sending 24 timer i døgnet hele uka, sier Oma.

I tillegg kommer fire såkalte «premium»-kanaler (V Sport Premier League). Disse kan man kjøpe tilgang til via TV-distributørene Viaplay har avtale med.

Samtlige 380 PL-kamper sendes på strømmetjenesten Viaplay.

Henter inn nye eksperter

TV 2 hadde de norske Premier League-rettighetene i perioden 2010-22. Viaplay vant en heftig budrunde i 2020 og skal sende PL-fotball i seks sesonger.

Viaplay har hentet inn Tor Ole Skullerud, Eirik Bakke og Sigrid Heien Hansen foran Premier League-sesongen.

På en lanseringsseanse i Oslo onsdag ble Skullerud, Bakke og Hansen presentert som nye fjes i satsingen. De skal ha roller som eksperter både på arenaene og i studioet.

I tillegg er det flere andre markante fotballnavn som blir dratt inn i dekningen.

– Jeg er oppvokst med Premier League, først som fan og så som spiller, sa Bakke.

Tidligere er andre kjente TV-navn hentet til Viaplay-systemet.

Premier League-sesongen starter første helgen i august. Spilleplanen slippes torsdag. Den vil inneholde en kamppause på over en måned i november og desember på grunn av VM i Qatar.

Erling Braut Haaland (Manchester City) blir en av de aller største profilene i serien.