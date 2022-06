Medlemstallene i idretten øker – men skiidrettene synker

Norges idrettsforbund la fram oppdaterte tall i forbindelse med et lunsjmøte med idrettspresident Berit Kjøll onsdag. De viser at det per 31. desember 2021 var 1,2 prosent flere medlemmer enn på samme dato i 2020.

Ved utgangen av fjoråret var det registrert totalt 1.773.396 medlemskap i norsk idrett.

– Det er overraskende og gledelig at vi ser en reell økning i antall medlemskap i 2021 til tross for et år hvor pandemien fortsatt la store begrensninger på aktiviteten. Dette viser at idretten har vist seg tilpasningsdyktig også i en verdensomspennende pandemi. Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst i både medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier Kjøll.

Færre aktive

Aktivitetstallene fortsatte imidlertid å gå nedover i 2021 som følge av pandemien. Det var samlet sett 1,4 prosent færre aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene i 2021 enn i 2020.

De siste to årene er antallet aktive redusert med 82.500, som tilsvarer 5,2 prosent. Av 1.773.396 medlemmer i 2021 var 1.517.026 aktive. Kjøll tror likevel at «gjenreisingen» av norsk idrett er i full gang.

– Det meldes om både ventelister og høy aktivitet i idrettslag over hele landet. Samtidig må vi erkjenne at pandemien har satt sine spor, og at det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien.

Mange har sluttet med ski

Selv om koronaen har ført til en nedgang i antallet aktive medlemmer samlet sett, har 13 av NIFs særforbund vokst både i 2020 og 2021. Dette gjelder blant andre brettforbundet, tennisforbundet og golfforbundet.

Norges Brettforbund er den store vinneren med 43 prosent økning i aktive medlemmer fra 2019 til 2021. Norges Skiforbund har hatt størst nedgang med 17 prosent færre medlemmer.

Seks særforbund har beholdt en stabil medlemsmasse gjennom pandemien, mens 35 særforbund har opplevd reduksjon i aktiviteten.