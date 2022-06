Eikeri-tap i 1. runde i Berlin

Dermed er turneringen over for den norske tennisspilleren som nylig gjorde suksess i Roland-Garros og gikk til finale i mixed double.

Eikeri/Kuzmova var useedet i Berlin-turneringen. De fikk et tøft åpningssett, ble brutt i sine to første servegame og havnet under 0-5. De brøt tilbake til 2-5, men tapte igjen i egen serve slik at settet endte 2-6.

I annet sett holdt parene sin egen serve fram til Guarachi og Klepac brøt den norsk-slovakiske duoen og tok føringen 5-3. Siden servet de effektivt hjem settet og seieren.